هيا الشعيبي تُبيِّن أنّ أزمة "كوفيد-19" كشفت المنافقين في حياتها

صرّحت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بأن أزمة "كورونا" ساعدتها كثيرا في اكتشاف المنافقين في حياتها، موضحة أنها أعطتها فرصة أيضا في إعادة حساباتها والاعتماد على نفسها وأسرتها وبيتها قبل أي شيء آخر.

وقالت هيا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات": "كورونا ريحتنا من الناس اللي ليها وجهين اللي تيجي تقعد عندك وتشرب وتاكل من زادك في بيتك وبس تخرج من الباب تتكلم في ضهرك وتقول شفتيها قدمت إيه ولا الكيك ولا الحلو واخدة نصه حق عياله.. ويتنظروا على بيتك وعلى لبسك وأولادك من وراكي وانتوا من جروب واحد".

وأضافت: "كورونا ريحتنا من ناس وايد.. ريحتنا من اللي يجاملون.. أنا كنت كل اتنين وخميس أسوي لمة إن كان حق ربعي أو أهلي.. وما أدري مين طقاقي.. كورونا خليتهم ياخدوا بريك شوية "، وأوضحت: "بالنسبة لي أنا ما كرهت كورونا بالعكس حبيتها.. شوفوا هي جرثومة هزت الكرة الأرضية فما بالكم لسانكم.. تري كورونا صريحة معانا وخلت الناس تظهر على حقيقتها وبعدتنا عن وايد ناس كانوا مصدر للطاقة السلبية في حياتنا.. ففي وايد ناس عرفتها علي حقيقتها في فترة كورونا".

واختتمت حديثها، قائلة: "ورسالة للحريم اللي إحنا في ده امتحان إنتي ممكن كنتي مهملة بيتك وعيالك ونفسك عشان جمعة أخواتك لأو رفيقاتك.. فجأة كورونا جت قالت لك انتبهي حق بيتك وعيالك ونفسك".

وتعرّضت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مؤخرًا لأكثر من هجوم، أولها كان بسبب دورها في المسلسل السعودي "مليار ريال" وانتقاد تمثيلها الذي وصفه بعض المتابعين بـ"التهريج" والبعيد عن الكوميديا، كما تعرضت لهجوم كبير بعد انتقادها الوافدين في الكويت في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بعد انتشار فيروس كورونا، وصلت إلى حد اتهامها بالعنصرية.

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ولم تكن الشعيبي الفنانة الوحيدة التي تعرضت لاتهامات بالعنصرية بسبب الوافدين؛ إذ واجهت الفنانة حياة الفهد هجومًا كبيرًا بسبب مداخلة هاتفية لها طالبت فيها بإعادة الوافدين إلى بلادهم في ظل ظروف الحجر الصحي

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