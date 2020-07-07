هالة صدقي تتذكر رجاء الجداوي بعد 48 ساعة على وفاتها

نشرت الفنانة هالة صدقي، صورة لها عبر حسابها على تطبيق الصور إنستجرام، ظهرت فيها مع الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، بإحدى المناسبات السابقة، لتتذكرها من خلالها، وذلك بعد 48 ساعة على رحيلها.

وتعود الصورة إلى أحد أعياد الميلاد، وظهر فيها: (تامر هجرس، هالة صدقي، رجاء الجداوي)، وعلقت «هالة» على الصورة: «حبيبتي يا رجاء».

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي فجر الأحد، داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها وذلك خلال فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس

وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت في يوم 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

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وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة صباح يوم السبت الماضي

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