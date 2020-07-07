عاصي الحلاني يشعل السوشيال ميديا بـ مزرعة خيوله

القاهرة - لايف ستايل
نشر المطرب عاصي الحلاني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو له من داخل مزرعته للخيول.
وعلق عاصي الحلاني على الفيديو "حبيت اتشارك معكم لحظة من اجمل اللحظات، حالة ولادة فرس، الآن بالمزرعة، فرس من اجمل أفراس مزرعة #الخالدية سهيلات الخالدية #صقر_العاصي
يشار إلى أن عاصي الحلاني، أحيا حفل رأس السنة لعام 2020، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم خلاله باقة من أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور منها "خليك بقلبي"،"احب الليل"،"صوت الحدي"،"جن جنوني"،"بحبك وبغار"،"حبيب القلب"،"الهوارة"..وغيرهما.
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