"صوت المرسل" وثائقي عن عبدالله العثمان في مهرجان سينمائي عالمي

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"الخليج 365" من بيروت: يعرض فيلم "صوت المرسل" من بطولة الفنان السعودي عبدالله العثمان في مهرجان نيويورك Lift-Off العالمي المتفرع من شبكة 11 مهرجانا حول العالم.

وبسبب جائحة كورونا هذا العام قرر القائمون على المهرجان إقامته عبر الموقع الإلكتروني الخاص به، وفتح عملية التصويت للجمهور والتحكيم عن بعد.

وتعتبر شبكة Lift-Off العالمية واحدة من أهم شبكات صناع الافلام المستقلة في دول العالم ومقرها الرئيسي في بريطانيا، وتضم في شبكة مهرجاناتها الدول المهمة في صناعة السينما مثل: نيويورك، ومانشستر، وبرلين، وامستردام، وباريس، وطوكيو، وتورونتو، ولوس انجليس وغيرها.

الفيلم سيرة ذاتية يرصد حياة العثمان، الذي أخفى فنه وموهبته ونشأ في حارة قديمة وسط الرياض، ويوثق الزمن فيها كمدينة تتغير بسرعة، ويتطرق الى الفن وكيف يخلق رحابة كبيرة في المجتمع.

تم تصوير العمل بالكامل في الرياض وهو من اخراج الكساندرا الفيس، وهي مخرجة تركز أفلامها على القضايا الاجتماعية، ومنها فيلم Eyes of Exodus الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان سالونيك للأفلام الوثائقية في اليونان، وعلى جائزة الجمهور في مهرجان أسبين.

وتعتبر مشاركة الفيلم في هذا المهرجان خطوة مهمة حيث سيعرض ضمن 56 فيلماً تم اختيارها من بين آلاف الافلام، ويتطلب من المشاهدين شراء تذكرة خاصة لمشاهدة جميع الافلام المشاركة.