شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول جونى ديب وطليقته أمبر هيرد للمحكمة فى قضيتهما الشهيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الفنانة أمبر هيرد إلى المحكمة العليا فى لندن اليوم لبدء محاكمة التشهير التي رفعها ضد بعض الصحف وأهمها صحيفة "ذا صن" البريطانية، بعد مقال أدعي عليه بأنه يضرب زوجته ويعاملها معاملة سيئة.





والتقطت عدسات الكاميرات جوني ديب عند دخوله المحكمة مرتديا بدلة و قناع وجه قماشى، وكذلك طليقته ارتدت فستان أسود مع غطاء وجه أحمر ووصلت بصحبة شقيقتها و صديقتها بيانكا بوتي، وفقا لصحيفة "ذا صن".





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ويتعلق الأمر بمزاعم من زوجة ديب السابقة أمبر هيرد ، 34 عامًا ، التي تدعي أن الممثل كان عنيفًا تجاهها - وهو ينفي ذلك، حيث تدعي أن ديب كان يتناول عقار مخدر في ذلك الوقت بكثرة .













وكانت قضت محكمة بريطانية الأسبوع الماضى، أن الممثل العالمي جوني ديب، متورط في قضية تعاطي مخدرات، بعد محاولات كشفه عن المخدرات اثناء تواجده في أستراليا مع زوجته السابقة آمبر هيرد.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن القاضي أندرو نيكول، أصدر ، طلب لاستدعاء جميع الأطراف في القضية لسماع أقوالهما الشهر القادم، كجزء من دعوي التشهير التي تقدم بها النجم العالمي ضد صحيفة the sun والصحفي روبرت مردوخ، بعد نشرهما لمقال يصف ديب بأنه "مضرب" ويؤكد على مزاعم أمبر هيرد المتمثلة بأنه كان عنيفاً ضدها، وهو ما نفاه ديب بعد ذلك.

كما يؤكد المقال على ان ديب، تعاطي للمخدرات أثناء تواجده مع هيرد في استراليا، وتناول عقار MDMA، والمعروف باسم "النشوه"، بالإضافة إلى تناوله كمية كبيرة من الخمور، التي ساعدته بشكل كبير في اعتداءاته الجسدية على هيرد، وهو ما استغله محامي زوجته في توجيه اتهامات بتعاطيه للمخدرات.