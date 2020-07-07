شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إقامة مهرجان فينيسيا السينمائى فى ظل جائحة الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كباقي المهرجات التي ستقام خلال الفترة القادمة، والتي بالطبع ستتأثر بجائحة الكورونا، أعلن منظمو مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي أن الدورة القادمة وهي الـ77 من المهرجان، ستتخلي عن تنظيم قسم Sconfini ، وسيتم نقل قسم البندقية الكلاسيكية إلى مدينة بولونيا الايطالية.



مهرجان فينيسيا السينمائى

كما قال منظمو مهرجان البندقية السينمائي يوم الثلاثاء إن نسخة هذا العام ستشمل اختيارات أقل وهناك بعض التغييرات التي أصبحت ضرورية نتيجة للبروتوكولات الصحية التي فرضتها حالة الطوارئ COVID-19.

مؤكدون، أن للامتثال للتدابير التي يتطلبها الوباء ستكون أولا وقبل كل شيء واهمها التباعد الاجتماعي الاجتماعي، سيكون العدد الإجمالي للأفلام في الاختيار الرسمي أقل .

سيشمل برنامج هذا العام الأقسام التنافسية Venezia 77 و Orizzonti ، جنبًا إلى جنب مع قسم Out of Competition المعتاد ، بالإضافة إلى Biennale College Cinema.

لكن النسخة الـ 77 من مهرجان البندقية لن يكون بها قسم Sconfini "بهدف ضمان أكبر عدد ممكن من المقاعد للعروض المتكررة للأفلام في الأقسام الرئيسية، ويتضمن برنامج Sconfini عادةً الأفلام الفنية والأعمال التجريبية والمسلسلات التلفزيونية وإنتاج الوسائط المتعددة.

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بالإضافة إلى ذلك ، لن يكون قسم البندقية الكلاسيكية جزءًا من المهرجان ، ولكن سيتم استضافته كجزء من مهرجان ، وهو عرض للأفلام التي تم ترميمها في الفترة من 25 أغسطس إلى أغسطس. 31 في مدينة بولونيا، وقال المنظمون إن هذه التدابير تقدم حلاً غير مسبوق لوضع استثنائي.

كما كشف المهرجان أنه سيقيم ساحتين خارجيتين لنسخة هذا العام بالإضافة إلى دور السينما المعتادة. وقال المنظمون إن العروض ستجرى في المسارح مع جميع إجراءات السلامة التي وضعتها السلطات المختصة لحالات الطوارئ الصحية السارية في تاريخ الحدث، ومن ناحية أخرى، سيتم عرض مسابقة الواقع الافتراضي في البندقية بالكامل عبر الإنترنت .

وقال المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا: "يسعدني جدًا أن تقام العروض مع الحد الأدنى من الأفلام والأقسام، دون نسيان عدد لا يحصى من الضحايا في الأشهر القليلة الماضية الذين سيتم تكريمهم"، مشيراً إلى أن "المهرجان سيكون الاول بعد اعادة الفتح في ظل الجائحة ويصبح الاحتفال بإعادة الافتتاح الذي كنا نتطلع إليه جميعًا، ورسالة من التفاؤل الملموس لعالم السينما بأكمله الذي عانى بشدة من هذه الأزمة ".

وأضاف: "الاختيار سيكون من 50-55 فيلم من جميع أنحاء العالم ، و سننظرة نظرة عامة تقليدية عن أفضل ما أنتجته صناعة الأفلام في الأشهر الأخيرة ، بفضل الاستجابة غير العادية من قبل المخرجين والمنتجين ، على الرغم من ظروف العمل الشاقة خلال الأشهر القليلة الماضية ، سيرافق عدد كبير من المخرجين والممثلين الأفلام ، في حين ستتاح اتصالات الإنترنت وعقد المؤتمرات الصحفية مع أولئك الذين لن يتمكنوا من المشاركة شخصيًا بسبب قيود السفر التي لا تزال قائمة ".

سيكشف المهرجان النقاب عن برنامجه في 28 يوليو وستقام الدورة 77 من المهرجان في الفترة من 2 سبتمبر إلى سبتمبر12.