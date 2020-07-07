شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عزب يحكى تفاصيل إصابة والده بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أيمن عزب عن إصابة والده بفيروس كورونا، من خلال صفحته على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، وطلب من متابعيه الدعاء له، حيث كتب:" لم أتصور يوماً أن أكتب مثل الآخرين وأطلب الدعاء..منذ أيام دخل أبي المستشفي متأثرا بالشيخوخة ثم كورونا..ادعوا له بالشفاء..العزلة صعبة عليه وعلينا.. ولكن عزائي أن الله موجود عند المريض.

وروى الفنان أيمن عزب لـ"الخليج 365" تفاصيل إصابة والده بـ"كورونا":"فى البداية أحب أن أتوجه بالشكر لكل الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية، فالدولة المصرية أول دول فى العالم تقيم مستشفى للعزل فى أول يناير الماضى بالرغم من أنه لم يكن هناك أى إصابات معلنة بفيروس كورونا فى مصر ولم يعلن سوى فى شهر فبراير عن وجود حالات، وقامت الدول ووزارة الصحة بأخذ جميع الإجراءات الاحترازية منذ بدأ الجائحة بكل إحترافية فاقت الدول المتقدمة .

وأضاف الفنان أيمن عزب:" منذ بدءالجائحة قمت بأخذ كل الإجراءات الاحترازية مع عائلتى ووالدى، ولم أقم بزيارته منذ ثلاثة أشهر لأنه يعانى من الكثير من الأمراض المزمنة ففضلت الإبتعاد حتى لا يصيبه مكروه، وهو أيضا لم يخرج من منزله منذ ثلاثة أشهر، ولكن يبدو أن المرض انتقل إليه من زوجته حيث كانت هى من تخرج من المنزل، ومنذ عدة أيام بدء يظهر لديه بعض المشاكل الصحية، فذهبت معه لعمل التحاليل االلازمة وبعض العديد من الفحوصات أكتشفنا أنه قد أصيب بفيروس كورونا كما أصيبت زوجته أيضا وتعد حالته حالة متوسطة.

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وأسترسل قائلا، قمت على الفور بتقله لإحدى مستشفيات العزل التى خصصتها الدولة المصرية إيمانا منى بكفاءتها وإحترما وتقديرا لجهود الدولة، ووجدت أن المستشفى مستواها الطبى عالى جدا ، فنحن واثقين فى الدولة ومأتمنينها على حياتنا ، وبعد العزل ذهبت للمنزل وقمت بعزل لنفسى فى غرفتى خوفا على من حولى إذا كنت قد أصيبت بالفيروس، ومن هنا أريد أن أوجه رسالة للجميع أرجوكم حافظوا على أنفسكم وأتخذوا جميع الإجراءات الإحترازية التى وجهتنا الدولة بها، أرجوكم الموضوع يعد صعب جدا ففكرة أن لديك مريض معزول فى إحدى المستشفيات لا تستطيع أن تذهب إليه ولا تستطيع حتى أن تحدثه تليفونيا، أرجوكم زيادة أعداد المصابين بالفيروس تحمل الدولة فوق طاقتها مالا تستطيع تحمله فأبقى فى منزلك ولا تخرج إلا للضرورة حتى تنتهى تلك الأزمة .

الجدير بالذكر أن الفنان أيمن عزب قد شارك مؤخرا فى مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان ، والذى عرض ضمن السباق الرمضانى، من بطولة نور، أحمد زاهر، روجينا، ادوارد، أحمد داش، ريم سامى، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران، محمد جمعة وتأليف وإخراج محمد سامى.