شكرا لقرائتكم خبر عن هالى بيرى تتراجع عن دور متحول جنسيا بعد رد فعل عنيف من السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت النجمة العالمية هالي بيري انسحابها عن لعب شخصية متحولة جنسيا في فيلم جديد لم يعلن عن اسمه او تفاصيله بعد، وذلك بعد رد فعل عنيف من وسائل التواصل الاجتماعي.

فخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي ، اجرت النجمة مقابلة مباشرة على Instagram ، قالت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار إنها ستلعب على الأرجح دور رجل متحول جنسيًا في عملها المقبل، وقالت بيري في مقابلة مع مصفف الشعر كريستين براون إن الفيلم يدور حول شخصية امرأة متحولة .

وهذا ما قبل بموجة من النقد على وسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص يسلطون الضوء على المشكلة المستمرة في هوليوود المتمثلة في ممثل متعصب يلعب شخصًا متحولًا جنسيًا. كان هناك أيضًا انتقادات واسعة النطاق لبيري بشكل متكرر، حيث أساءت إلى الطابع الذي كانت ستلعبه في المقابلة.

لذلك اعتذرت بيري وتغردت بأنها لم تعد تفكر في الدور قائلة "خلال عطلة نهاية الأسبوع ، أتيحت لي الفرصة لمناقشة تفكيري عن لعبي دور رجل متحول جنسيا ، وأود أن أعتذر عن هذا وبصفتي امرأة مستسلمة ، أفهم الآن أنه لم يكن يجب أن أفكر في هذا الدور ، وأنه لا يمكن إنكار أن مجتمع المتحولين جنسياً لديهم فرصة سرد قصصهم الخاصة ".

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وأضافت: "أنا ممتنه للتوجيه والمحادثة النقدية التي وجهت لي خلال الأيام القليلة الماضية ، وسوف أواصل الاستماع والتثقيف والتعلم من هذا الخطأ. أتعهد بأن أكون حليفاً في استخدام صوتي للترويج عن تمثيل أفضل على الشاشة ، أمام الكاميرا وخلفها ".

وهوليوود لديها تاريخ من الممثلين الذين لعبو شخصيات المتحولين جنسياً ، ومن بينهم جاريد ليتو، وإدي ريدماين ومع ذلك ، ويقول النشطاء ان هؤلاء الممثلين يقدومون صورة نمطية خطيرة.

وفي عام 2018 ، انسحبت النجمة سكارليت جوهانسون من فيلم Rub & Tug ، وهو الفيلم الذي كانت ستلعب في دور رجل متحول جنسيًا، بعد رد فعل عنيف مماثل لرد الفعل لذى تعرضت له هالى بيري .