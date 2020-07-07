محمد رمضان يخدع الجمهور بادعائه امتلاك ساعة تخطى سعرها 200 ألف دولار

أثار الفنان المصري محمد رمضان، ضجة كبيرة بظهوره بإطلالة مختلفة في كواليس كليب «تيك توك»، الذي من المقرر أن يطرحه عبر حسابه على موقع «اليوتيوب»، خلال الشهر المقبل.

ونشر محمد رمضان، عبر «إنستجرام»، صورة جديدة له من إحدى جلسات التصوير، وعلق عليها قائلاً: «قريبًا أغنية_تيك_توك» والتي يتعاون فيها مع الدي جاي الإسباني سوبر ساكو.

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ولفت رمضان أنظار جمهوره بارتدائه لساعة مرصعة بالألماس من دار الساعات والمجوهرات Patek Philippe⁣، وهي من الذهب الأبيض ومرصعة بـ903 ماسات، ويصل سعرها لـ275 ألف دولار.

وكشف مصدر مقرب من محمد رمضان مدى خداعه للجمهور، حيث أكد أن الساعة التي يرتديها في الكليب لا يمتلكها، لكن الشركة التي تروج للساعة وتبيعها بالوطن العربي قد اتفقت معه على أن يرتدي نسخة من الساعة في الكليب كنوع من الدعاية للساعة، مقابل أن يحصل محمد رمضان على أجر مادي نظير ذلك.

وأضاف المصدر أن الشركة أعطت محمد رمضان ساعة أصلية ليصور بها الكليب وأرسلتها مع بعض المندوبين الخاصين بها الذين حضروا تصوير الكليب، وكانوا يتابعون تحركات رمضان بالساعة خوفاً من أن يحدث أي ضرر أو تلف بأجزائها، خاصة أن ثمنها يقارب الأربعة ملايين جنيه مصري.

وأوضح المصدر أنه فور انتهاء التصوير تسلم المندوبون الساعة ورحلوا، بعدما حصل رمضان على أجره المادي.