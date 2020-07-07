الموت يفجع حمادة هلال في أعز ما لديه

رحلت، اليوم الثلاثاء والدة الفنان حمادة هلال، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد صراعها مع مرض السرطان، وتدهور حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

وينتظر حمادة هلال حالياً الانتهاء من عملية تغسيل الجثمان داخل المركز الطبي العالمي على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بطريق العين السخنة، مقابر الرقابة الإدارية.

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وكان حمادة هلال قد طالب جمهوره بالدعاء لوالدته في الأيام الماضية حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، صورة منذ فترة له مع والدته خلال أداء مناسك العمرة في الأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية، صحبها بتعليق: «أسألكم الدعاء.. ‏يارب اشف أمي.. يارب ‏اشف أمي.. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخراً فيديو كليب «جمالها» من كلمات ماجد صبري، وتوزيع مادو صالح، ومن إخراج أحمد عاطف، والذي حقق نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة تخطت 9 ملايين مشاهدة

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