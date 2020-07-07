هنا الزاهد تتعرض للتحرش وتعرض فيديو للمتهمين | فيديو

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، فيديو سجلت فيه تعرضها للتحرش قبل قليل في الشارع.

وشرحت هنا الزاهد أن الأشخاص في السيارة نصف النقل الذين ظهروا في بداية الفيديو طاردوا سيارتها وتحرشوا بها لفظياً، وكادوا يتسببون في تعريضها لحادث سير، لكنهم هربوا بمجرد إظهارها الموبايل لتصويرهم.

ودعت هنا الزاهد كل فتاة تتعرض للتحرش إلى الإصرار على أخذ حقها، وتصوير من يحاولون التحرش بها، وهو ما سيدفعهم للهرب جبناً.



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شاهدي الفيديو :