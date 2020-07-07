يحي الفخراني يدافع عن رجاء الجداوي بسبب التنمر ضدها

عبّر الفنان المصري يحيى الفخراني عن صدمته بسبب ما تعرضت له الفنانة رجاء الجداوي أثناء دخولها المستشفى بسبب التنمر ضدها، حيث هاجمها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعوا وجود "تفضيل" للفنانين على الأطباء.



جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أبدى فيها حزنه الشديد على رحيل رجاء الجداوي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا قائلا: "تربطني بالفنانة الراحلة صداقة رائعة، وكان مسلسل (للعدالة وجوه كثيرة) آخر عمل يجمع بيننا، لكن علاقة الود والمحبة كانت مستمرة".

وتابع الفخراني: "في كل المناسبات كنا نتحدث، فقد كانت فنانة رائعة وصديقة جميلة، الأمر الغريب الذي أصابني بالصدمة هو ما تعرضت له رجاء الجداوي من تنمر، أنا بصراحة شديدة ليس لي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي لكن سمعت بالهجوم عليها والتنمر ضدها".

وأضاف: "سألت نفسي كثيرا كيف يتنمر الناس على فنان يحبونه ولم أجد إجابة، الفنان جزء من العائلة لاسيما إذا كان محبوبا وموهوبا".

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واختتم الفخراني حديثه قائلا: "ما تعرضت له رجاء الجداوي جعلني أرفض العلاج على نفقة الدولة، وأوصيت زوجتي وقلت لها إذا هاجمني المرض وكنت أحتاج الملايين لا تسمحي بعلاجي على نفقة الدولة، يرحل الإنسان وتبقى سيرته الطيبة، وستظل رجاء موجودة بيننا بمواقفها وأعمالها الخالدة".