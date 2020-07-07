ابنة معتصم النهار ساندرا تتعامل مع الكاميرا بجرأة

خطفت "ساندرا"، إبنة الممثل السوري معتصم النهار الأنظار، في أحدث ظهور لها من داخل السيارة، خلال مرافقتها لوالديها، خلال توجههما إلى حفل زفاف لأحد المقربين من العائلة. Advertisements

ونشرت لين عبر صفحتها الخاصة على "انستقرام" مقطع فيديو ظهرت فيه إبنتها وهي تقوم بحركات طفولية تعبر عن عفويتها، إذْ كانت تتفاعل على أنغام أغنية "السلطان"، للفنان المصري محمد رمضان.

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