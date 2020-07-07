صورة نادين نسيب نجيم تتسبب بخلاف بين زوجين!

انتشر مقطع فيديو طريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر خلاف بين زوجين، وذلك بعد أن إكتشفت الزوجة أن زوجها يضع صورة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم كخلفية على هاتفه الجوال. وفي التفاصيل، ظهر الثنائي وهما في داخل السيارة، إذ أبدت الزوجة غضبها وإنزعاجها من تصرف زوجها، سائلةً إياه عن سبب وضعه لصورة نادين، ليجيبها أنه يحبها، لتردّ عليه قائلة: " أنت رجل متزوج فلم لا تضع صورتي أو صورة أولادك"؟ فأجابها: "نادين جميلة وأنا أراك دئاماً بوجهي". Advertisements شاهدي الرابط : حاط صورة #نادين_نسيب_نجيم خلفية موبايله ومرته زعلت 😂😂@nadinenjeim pic.twitter.com/WhpUsXJcOg — Arabicelebrity ⁦❤️⁩ (@arabicelebrity) July 4, 2020

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