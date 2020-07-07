بهذه الكلمات نعى عادل امام الفنانة رجاء الجداوي

أكد الفنان عادل إمام، أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي أحسن نموذج للسيدة المصرية، شكلا وثقافة ورقيا وكانت فخرا للجميع.

وأشار عادل إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب لبرنامج "الحكاية"، إلى أن رجاء الجداوي نموذج عظيم للسيدة المصرية، مؤكدا: شكلا وموضوعا وثقافيا هي أحسن نموذج للست المصرية.

وقال عادل إمام إن رجاء الجداوي، لم تخسر أحدًا حيث كانت أذكى من أن تفعل ذلك، مضيفا: مشوفتش رجاء خسرت حد وهي أذكى من كده.

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وعن أفضل طريقة لتخليد ذكرى الفنان قال إمام: اللي يخلد الفنان العمل بتاعه، وإلى الآن بنشوف ممثلين توفوا من زمن طويل لكن نستمتع بهم، كما أن مصر معجونة بالفن.

يذكر أن رجاء الجداوي كانت مشاركة بصفة دائمة لمسرحيات وأفلام عادل إمام منذ انضمت لقائمة نجوم مسرحية "الواد سيد الشغال" وامتدت علاقتها بعادل لأكثر من 20 عاما، وأشار إمام إلى أنه كان يستمتع بالمناقشة معها في كل القضايا، وتذكر حوارا طويلا بينهما عن نابليون الثالث مؤكدا أنه لا توجد سيدة قادرة على خوض هذا الحوار الثقافي العميق.

