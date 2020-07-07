أعلن الفنان الشاب محمد صلاح آدم عن إصابته بفيروس كورونا، وأنه يمكث حالياً في مستشفى الصدر في العباسية يتلقى العلاج، ولكن الأطباء أخبروه بأنه تأخر، ونشر رسالة مؤثرة يطلب من خلالها عن إعطاء فرصة للمواهب الشابة من أجل أن تبرز. وقال آدم في رسالته: "بكتبلكم وأنا على سريري في مستشفى صدر العباسية، وبعد عمل أشعة مقطعية على الصدر اللي أكدت اني أصبت بالوباء اللعين، وقالولي اتأخرت ليه، يمكن تكون آخر كلمات ليا في الدنيا دي.. اترددت كتير بس لقيت نفسي مش قادر وبكتب.. لاني حسيت احساس غريب حسيت اني مش خايف من الموت.. انا خايف اني اموت قبل ما أشوف النجاح.. استغربت وقولت لنفسي انت مش خايف من الموت؟ قولت والله لا.. انا خايف اموت قبل ما أشوف نجاحي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح آدم يعلن اصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.