أمل الشهراني تثير الجدل بصورة البكيني

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أطلّت نجمة "سناب شات" الشهيرة السعودية أمل الشهراني بصورة حديثة لها على "انستقرام"، بمايوه بكيني من قطعتين أظهر تفاصيل قوامها بالكامل مما عرضها لانتقادات حادة من رواد السوشيال ميديا.
وتحرص أمل الشهراني مؤخراً على الظهور بإطلالات تبين قوامها الرياضي المشدود الذي يعكس تفانيها لتمارين اللياقة البدنية وحرصها على رشاقتها.
يُذكر أن أمل الشهراني حققت شهرة عبر السوشيال ميديا كونها ناشطة في مجال الدفاع عن المرأة، حيث كانت تقوم بتوعية النساء بحقوقهن القانونية.
كما شاركت عام 2017 في مسابقة "الكويت كروس فيت" الرياضية، وفي عام 2019 أصبحت أول سعودية تشارك في بطولة "كروس فيت" العالمية.
عرض للانتقادات من وقت لآخر بسبب ظهورها بأزياء تتخطى حدود التقاليد في المجتمع الخليجي.
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