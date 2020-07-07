فن ومشاهير

هكذا تعامل الفنانون مع ارتداء الكمامات بطريقة كوميدية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ جائحة و ارتداء الكمامات عند الخروج اتباعا الإجراءات الاحترازية، ولدى الفنانين مواقف كوميدية مع الكمامة عند ارتداءها كالفنان على ربيع وريهام عبد الغفور وريهام أيمن.

حيث حرص النجم على ربيع، عبر حسابه بموقع انستجرام، مشاركة صورة مع جمهوره خلال ارتداءه الكمامة خوفا من عدوى فيروس كورونا، نالت إعجابهم، وظهرعلى ربيع، مرتديا الكمامة ونظارة شمس وكاب ، حيث أخفى ملامحة بالكامل، وعلق قائلاً:" مفيش غير إن الفيرس يخش من وداني لبقى".

أما الفنانة ريهام عبد الغفور قد ارتدت الكمامة بالخطأ ونبها جمهورها، قائلة:" حاولوا تجلسوا في المنزل حماية من كورونا، فالله خير حافظاً، ملحوظة عدلت الماسك خلاص ماتقلقوش"، ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيها.

كما قررت الفنانة ريهام أيمن استبدال الكمامة الطبية بالاسكارف الخاص بالشعر، باللون الأحمر النقوش، معلقة: "التطور الطبيعي الكمامة".

وعبر الشاعر أمير طعيمة عن معاناته اليومية مع ارتداء الكمامة فى ظل إصابته بالجيوب الأنفية، حيث نشر صورة له يرتدى الكمامة داخل سيارته، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "الكمامة + الجيوب الأنفية كأنك بتتنفس تحت الميا".

كما استعرضت النجمة نيرمين الفقى رشاقتها و جمالها بالكمامة، عبر حسابها على إنستجرام، وتغزل الجمهور فيها.

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أمير طعيمة
أمير طعيمة

 

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

 

ريهام أيمن
ريهام أيمن

 

على ربيع
على ربيع

 

محمد أنور
محمد أنور

 

نيرمين الفقى
نيرمين الفقى

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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