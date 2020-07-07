شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا و إيمى سمير غانم تبكيان على رحيل رجاء الجداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت الشقيقتان إيمى و دنيا سمير غانم تعيشان فى صدمه لرحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوى و ذلك لقربهما الشديد منها حيث تنشر كل منهما صور معها من مناسبات مختلفة والصور مرفقه بايموجى قلب مكسور من شده الحزن على رحيلها.

دنيا وايمى سمير غانم مع رجاء الجداوى ودلال عبد العزيز وميرفت أمين دنيا وايمى سمير غانم مع رجاء الجداوى Advertisements ورحلت الفنانة رجاء الجداوى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح أول أمس الأحد عن عمر يناهز 86 عاماً بعد صراع من فيروس كورونا الذى أصيبت به يوم 24 مايو الماضى وقضت 43 يوما فى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالاسماعيلية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة. وشيع جثمان الفنانة الرحلة رجاء الجداوي بحضورعدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى وإلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفى عبده وبوسى شلبى ومفيدة شيحة وشيماء سيف وزوجها محمد كارتر ومحمد الشقنقيرى ومنير مكرم.

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