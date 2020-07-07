شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد ووليد سعد ينعيان والدة حمادة هلال بعد وفاتها صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد فؤاد علي دعم الفنان حمادة هلال بعد وفاة والدته، صباح اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك :" إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون..خالص التعازي للفنان و الاخ العزيز حماده هلال في وفاة والدته الكريمة..نسأل الله عز وجل أن يتغمدها برحمته.. و ان يسكنها فسيح جناته".



محمد فؤاد

وكتب الملحن وليد سعد عبر حسابه بموقع "انستجرام":"إن لله و إن إليه راجعون البقاء لله فى والدة أخويا الفنان حماده هلال نسألكم الدعاء للمغفورة لها بإذن الله".



وليد سعد

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وكان الفنان حمادة هلال أعلن لـ ”الخليج 365” عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الطبى العالمى

وكانت قد خرجت شائعات خلال الأيام الماضية حول إصابة والدة حمادة هلال بفيروس كورونا، إلا أن هلال خرج وأكد عدم صحة هذه الأخبار موضحاً في بيان صحفى أن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن كل ما نشر شائعات سخيفة، لافتاً إلى أنه انزعج بشدة من النظرة لمريض كورونا أنه معيب للشخص، وأن الحقيقة أن مرضي كورونا لابد من الوقوف بجانبهم و"الطبطبه" عليهم لأن المرض ليس عيب ولا وصمة عار لصاحبه، وربنا يعفي عن كل مريض.

وعن مرض والدته قال حمادة هلال:" أمي تعالج من مرض السرطان لما يقرب من ثلاثة أعوام وأرجو من كل الجمهور الدعاء لها بالشفاء وعلي من يتداول الأخبار أن يتأكد من صحتها".