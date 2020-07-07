شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال ناعيا والدته: الله يفرحك فرحة كبيرة على قد فترة مرضك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات مؤثرة، نعى الفنان حمادة هلال، والدته، والتى توفيت اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، حيث عانت فى الأيام الأخيرة من شدة المرض والتعب، ونشر حمادة عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلا، "‎انا لله وانا اليه راجعون.. ‎الله يرحمك يا امي الله يرحمك ياقلبي الله يفرحك فرحه كبيره النهارده على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى كنتي راضيه طول الوقت وحمده ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا انا واخواتي على قد ماكنتي بتصبري وتتفائلي بالخير وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي وكنتي طول عمرك طفله.. ‎يارب امي كانت مؤمنه بيك كامل الايمان وبان محمد عبدك ورسولك اسالك يا الله ان ترزقها صحبته في الفردوس الاعلى يارب العالمين ..‎اسالكم الدعاء والفاتحه"



حمادة هلال على فيس بوك

وكان حمادة هلال قد أعلن لليوم السابع عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء المركز الطبى العالمى بعد الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن.

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وينتظر حمادة هلال حالياً الانتهاء من عملية تغسيل الجثمان داخل المركز الطبي العالمى على أن يتم تشييع الجثمان في تمام الساعة الواحدة ظهراً ليتم دفنها في مقابر الأسرة بطريق العين السخنة، مقابر الرقابة الإدارية.