شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا "عارية" لتستعيد الأضواء من جديد متكئة على عكاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت النجمة العالمية مادونا في مرحلة التعافي بعد اجرائها لعملية جراحية في الركبة وهو ما ابعدها عن الساحة لعدة أشهر وبالتالي ابتعدت عنها الأضواء تماما ، و لكن كان للنجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 61 عاما ) حل بديل لكي تضمن استعادة الاهتمام الإعلامي و المزيد من الأضواء .









نشرت مادونا علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 15.2 مليون شخص ، صورة بطرقة الـ " selfie mirror " ، ظهرت فيها مادونا و هي ترتدي ملابسها الداخلية و لأنها من الصعب أن تمشي بشكل طبيعي ظهر بالصورة " العكاز " الذي كانت تتكئ عليه كما كانت ترتدي قبعة باللون الأسود و لم تنسي وضع القليل من " الماكياج " لتبرز جمال و جاذبية وجهها ، و علقت مادونا علي الصورة فكتبت : " كل شخص لديه عكاز " .

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و قد حصدت صورة مادونا أكثر من 550 الف likes خلال 7 ساعات فقد من نشرها علي " إنستجرام " و كأن خطة مادونا نجحت بالفعل في خطف الأضواء .

يذكر أن ملكة البوب مادونا قد ألغت عددا من حفلاتها الغنائية ضمن جولتها Madame X Tour وذلك بسبب الإصابات المتكررة بركبتها والتى تشعرها بحالة من الألم الشديد وذلك قبل أشهر من ظهور فيروس كورونا covid-19 الذى تسبب فى توقف الأحداث الفنية فى العالم .

وبالرغم من الآلام التى عانت منها مادونا طوال الأشهر الماضية إلا أن ذلك لم يمنعها من الحفاظ على جسدها ممشوقا ومذهلا.