شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى ومحمد قماح بجوار حمادة هلال انتظارا لجثمان والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطربان محمود الليثي ومحمد قماح على التواجد بالمستشفى، منتظرين انتهاء تجهيز جثمان والدة حمادة هلال تمهيدا لدفنه.وينتظر أيضا خروج الجثمان عبد الفتاح هلال والد حمادة وشقيقه مدحت والمطرب حمادة مجدى زوج شقيقة حمادة هلال.

والدة حمادة وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمستشفى، وينتظر حمادة هلال حالياً الانتهاء من عملية تغسيل الجثمان داخل المستشفى على أن يتم تشييع الجثمان ليتم دفنها في مقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

وخرجت شائعات خلال الأيام الماضية حول إصابة والدة حمادة هلال بفيروس كورونا، إلا أن هلال خرج وأكد عدم صحة هذه الأخبار، موضحاً في بيان صحفى أن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن كل ما نشر شائعات سخيفة، لافتاً إلى أنه انزعج بشدة من النظرة لمريض كورونا أنه معيب للشخص، وأن الحقيقة أن مرضي كورونا لابد من الوقوف بجانبهم و"الطبطبه" عليهم لأن المرض ليس عيب ولا وصمة عار لصاحبه، و"ربنا يعفي عن كل مريض".

وعن مرض والدته قال حمادة هلال:" أمي تعالج من مرض السرطان لما يقرب من ثلاثة أعوام وأرجو من كل الجمهور الدعاء لها بالشفاء وعلي من يتداول الأخبار أن يتأكد من صحتها".

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