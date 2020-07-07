شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يونس يقرر حذف أغنية "سالمونيلا" من حساباته لـربطها بـ"التحرش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفنان تميم يونس حذف أغنيته المثيرة للجدل "سالمونيلا" من حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، وذلك بعد ربطها بقضايا التحرش الأخيرة، لافتا أنه كان يقصد تسليط الضوء على ما تتعرض له الفتيات من مواقف ولكن بطريقة كوميدية.



تميم يونس

وقال تميم فى فيديو له عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"طالما اللي هعمله احتمال يقلل من أذية حد مفيش مشكلة يبقي دي المساهمة بتاعتي وانا هشيل سالمونيلا وبعتذر للجمهور اللي حبها وكمان بعتذر لو أى حد حصله مشكلة بسببها".

وتابع :"كنت بحاول اساعد بطريقتي وبشكل كوميدي وجبت اللي بيحصل حطيته فى الأغنية.. وفى الظروف اللي احنا فيها دي لو هيبين ان الستات تقدر تشيل اللي مش عاجبها خلاص الستات شالت سالمونيلا يا جماعة مبروك عليكم".

وكان أصدر تميم يونس، بيانا صحفيا، نفى فيه الاتهامات التى وُجهت إليه بالتحرش بفتيات، مؤكدا أن هذه الاتهامات سببت له ولأسرته ولأولاده ازعاجا شديدا، وقال تميم عبر صفحته على "فيس بوك"، "توجهت صباح اليوم إلى شرطة الإنترنت وقدمت بلاغًا ضد كل من كتب على مواقع التواصل الاجتماعي متهمًا إياي بالتحرش بفتيات، وهي كتابات سببت لي ولأسرتي وأولادي ولمن يتابعني من المعجبين بما أقدمه لهم ، إزعاجًا شديدًا"

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وتابع يونس، "غرضي من البلاغ أن أوجه رسالة أن الفنانين لا يجب أن يكونوا صيدًا سهلًا لمن يصطاد في الماء العكر من ادعياء الشهرة ، وأن أتبرع بكل ما سأحصل عليه من تعويضات طالبت بها ،وهي 10 ملايين جنيه، إلى المجلس القومى للمرأة تقديرًا مني لدوره المهم الملموس في مواجهة قضية التحرش بالفتيات".

وأكد، "وتتبع الشرطة، حاليًا ، أصحاب هذه الكتابات لإحالتهم إلى النيابة العامة ثم المحاكمة الجنائية.واختتم، "أعد جمهوري بأن أظل عند حسن الظن بي دائما، ولنتكاتف معًا لمواجهة التحرش بكل صوره، لأنه سلوك شاذ من نفوس مريضة تحتاج علاج وجزاء"

واشتهر تميم يونس بفيديوهات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وأيضا تقديمه لأغنيتين، حققا نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وهما "انتى أى كلام"، و"سالمونيلا"، حيث شارك تميم فى الأخيرة، النجم محمود العسيلى.