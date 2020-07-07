شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة والد الفنان أيمن عزب بفيروس كورونا ونقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أيمن عزب، إصابة والده بفيروس كورونا، ودخوله احد المستشفيات لتلقيه العلاج، حيث طالب متابعوه بالدعاء لوالده، قائلا، "لم اتصور يوما ان اكتب مثل الآخرين واطلب الدعاء .. منذ ايام دخل ابي المستشفي لأمراض شيخوخه ثم كورونا.. ادعوا له بالشفاء.. العزله صعبه عليه وعلينا.. ولكن عزائي ان الله موجود عند المريض .. دعواتكم"

أيمن عزب وشارك أيمن عزب مؤخرا فى مسلسل "البرنس"، والذى كان يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى. Advertisements

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