شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين غيث تكشف تعرضها للتحرش من مدرس كيمياء فى المرحلة الثانوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة ياسمين غيث عن تعرضها للتحرش فى مرحلة الدراسة من أحد المدرسين، مؤكدة أن هذه الواقعة تسببت فى صدمة كبيرة لها مما أدي إلى تركها المدرسة، موجهة النصيحة للأمهات بضرورة سماع بناتهن و دعمهم فى حالة تعرضهم لمثل هذه الحالات.



ياسمين غيث

وقالت ياسمين فى فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"انا حصلتلي حادثة وأنا فى تانية ثانوي اذيتني وعشان كدة انا فكراها لغاية دلوقتي المدرس كان بيدرسلي كيمياء كان سبب اني اكره المادة والمدرسة كان من النوع اللي بيلمس بطريقة مش مريحة و بيعمل ده مع اي بنت وكان معروف ومحدش خد معاه اي إجراء لأنه كان في منصب كبير فى المدرسة ولما حاول يمسكني بطريقة مش مريحة مسكتش وهزقته".

وتابعت :"كانت بالنسبالي صدمة كبيرة عشان المدرس كان اكتر حاجة ببصلها بأحترام لكن رحت قولت لأمي ورحنا اشتكينا لمدير المدرسة ومفيش اي حاجة حصلت و المدرس سقطني فى المادة وكانت النتيجة اني مشيت من المدرسة، وعلي فكرة المدرس ده كان متجوز واحدة زي القمر ..مفيش سبب ايا كان لتبرير التحرش".

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وعن قضية التحرش الأخيرة قالت :"القضية دي اتعرفت عشان ظهرت علي السوشيال ميديا لكن فى كل يوم حوادث بتحصل لبنات وفي منهم اللي حياتهم بتدمر بسبب ده وفى منهم اللي بينتحر وفى اللي بيخاف يتكلم"، مطالبة الفتيات بعدم السكوت على المتحرشين وضرورة تقديم بلاغات للشرطة ضد المتحرشين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وعلقت ياسمين غيث على الفيديو : "كل ست في العالم حصل لها تحرش بطريقة أو بأخرى، وماينفعش تسكتي..قولي ماتسكتيش إتشجعي و إفضحي اللي آذاكي علشان يتأذى هو كمان، حتي لو آذاكي معنويًا فقط".