شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تريللر فيلم إميليا كلارك الجديد Above Suspicion والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم النجمة إميليا كلارك الجديد Above Suspicion تريللر للفيلم، الذى يستند إلى قصة حقيقية عن رجل يعمل لدي FBI متزوج حديثا تم تعيينه في بلدة جبلية في جبال الآبالاش بولاية كنتاكي و هناك ينجذب إلى علاقة غير مشروعة مع امرأة محلية ، ويشارك إميليا كلاك في بطولة الفيلم جاك هيوستن ، وصوفي لوي ، وجوني نوكسفيل والفيلم من المقرر ان يعرض علي dvd.

وفي سياق متصل حرصت النجمة العالمية إميليا كلارك صاحبة شخصية "دينيريس تايجريان" في مسلسل Game of thrones، على دعم صديقتها النجمة العالمية ناتالي إيمانويل، التي شاركتها في بطولة المسلسل الشهير، في حربها ضد العنصرية التي تشارك فيها ضمن احتجاجات أصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت النجمة العالمية صاحبة الـ 33 عاماً، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، يظهر من خلاله ناتالي إيمانويل، وهي تردد نص المناضلة الشهيرة "مايا أنجيلو" في مكافحتها لأصحاب البشرة السمراء خلال العقود الماضية.

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وحرصت كلارك، على وصف "أنجيلو" ببضعه كلمات قائلة "بصفتها امرأة سوداء ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية في عشرينيات القرن الماضي، عرفت أنجيلو بأنها من أكثر من المناضلين في مكافحة العنصرية وخلق الأمل، ومع ذلك، فإن جيلها هو الجيل الذي تغلب في النهاية على قوانين الفصل العنصري جيم كرو وجلب الحقوق المدنية للأشخاص أصحاب البشرة السمراء، في الولايات المتحدة الأمريكية، المعركة بعيدة كل البعد عن أن الناس في كل بلد على وجه الأرض يتعرضون للضرب بالعنصرية على أساس يومي - لكن قصيدة أنجيلو لا تزال بمثابة دعوة حاشدة للحفاظ على الأمل والوقوف.