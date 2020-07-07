إصابة والد الفنان أيمن عزب بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان أيمن عزب، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إصابة والده بفيروس كورونا المستجد.

وكتب: "لم أتصور يوما أن أكتب مثل الآخرين وأطلب الدعاء، منذ أيام دخل أبي المستشفى لأمراض شيخوخة ثم كورونا".

وتابع: "ادعوا له بالشفاء، العزلة صعبة علينا وعليه، ولكن عزائي أن الله موجود عند المريض، دعواتكم".

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من ناحية أخرى، شارك الفنان أيمن عزب، في سباق دراما رمضان المنصرم بمسلسل "البرنس"، والذي حقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نور، إدوارد، عبدالعزيز مخيون، سلوى عثمان، دنيا عبدالعزيز، نجلاء بدر، بدرية طلبة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.