بعد انتقادات من هجومها على يوسف الشريف.. زكي فطين يدافع عن كاملة أبو ذكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دافع الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عن المخرجة كاملة أبو ذكري، بعد الانتقادات الموجهة إليها بسبب موقفها من تصريحات الفنان يوسف الشريف.

وكتب "زكي" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الهجوم الشرس على الفنانة المخرجة كاملة أبو ذكري، تعقيبا على ما قاله النجم يوسف الشريف الذي أسعدنى العمل معه مرتين من قبل، والشروط التي وضعها للعمل كممثل، لا مبرر له على الاطلاق من وجهة نظري".

وتابع: "وارد جدا أن نختلف في الرأي حول ماهية الفن، والرسالة التي يحملها للتأثير على المتلقي، أو الجمهور، والفنان له مطلق الحرية في التعبير عن ده، عن رؤيته، حرية الإبداع حق مشروع، ولك الحق أن تختلف أو ترفض، وليس أن تمنع، وده في النهاية مجرد رأي" .

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وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري، قد هاجمت الفنان يوسف الشريف، بعد تصريحه برفضه المشاهد الجريئة أو الساخنة في أعماله.

وأعربت عن استيائها من التصريح، ومن الطريقة التي يتبعها مع جمهوره، في حثهم على الصلاة وقت عرض مسلسله، قائلة: "لما النجم يدعو الناس للصلاة وترك مشاهدة مسلسله أثناء موسم عرضه.. ده اسمه دين جديد ولا إيه؟؟ بالنسبه ليا ده اسمه نوع من أنواع الدعاية المبتذلة واستغلال أطهر شيء في الوجود لأغراض النجومية وزيادة عدد المشاهدات.. عايز ترضي ربنا في شغلك اختار مواضيع تنور عقل المشاهد أو تشرح قلبه".