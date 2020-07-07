فيديو.. تميم يونس يحذف "سالمونيلا": "مبروك عليكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في مقطع فيديو، بثه عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قال الفنان تميم يونس، إنه "مش مغني".

وأكد خلال الفيديو، أن هناك من اتهم أغنيته الشهيرة "سالمونيلا" بالتحريض على العنف ضد المرأة، على الرغم أن هدف الأغنية من الأساس هو تسليط الضوء على بعض الأفعال السيئة التي يتبعها بعض الشباب في حال الرفض من المرأة.

وأضاف: "الأغنية كانت بشكل كوميدي وكنت قاصد يحصل حوار والناس تتكلم".

وتابع: "لو أنا صح بنسبة 50%، وغلط بنسبة 50% فأنا متنازل عن حقي، عشان ماحدش يتخيل إني بشجع العنف ضد المرأة، وفي الظروف اللي إحنا فيها أنا موقفي حساس، وأكتر ناس بتهاجم هي المفروض إنها أكتر ناس فاهمة".

واستكمل: "على بال ما تشوفوا الفيديو، هكون حذفت أغنية سالمونيلا، وأنا هعوضكم بحاجات كتير، ولو أقدر أساعد في حاجة هعملها".

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واختتم "تميم" الفيديو: "لو ده هيبين حاجة، فالستات شالت سالمونيلا، مبروك عليكم يا جماعة"..

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم مؤخرا أغنية "سالمونيلا" لتميم يونس، وأكدوا أنها تحرض على العنف ضد المرأة، وفي ظل الظروف الحالية طالب البعض بحذف الأغنية.

وفي سياق اَخر، أصدر "اليوتيربر" تميم يونس، بيانًا صحفيًا أعلن فيه توجهه أمس إلى شرطة الإنترنت، وتقدمه ببلاغ ضد كل من كتب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمه بالتحرش بفتيات.

وكتب في البيان "هذه الكتابات سببت لي ولأسرتي وأولادي ولمن يتابعني من المعجبين بما أقدمه لهم، إزعاجًا شديدًا. وغرضي من البلاغ أن أوجه رسالة أن الفنانين يجب ألا يكونوا صيدًا سهلًا لمن يصطاد في الماء العكر من أدعياء الشهرة، وأن أتبرع بكل ما سأحصل عليه من تعويضات طالبت بها، وهي عشرة ملايين جنيه، إلى المجلس القومي للمرأة تقديرًا مني لدوره المهم الملموس في مواجهة قضية التحرش بالفتيات".

وأضاف تميم "وتتبع الشرطة، حاليًا أصحاب هذه الكتابات لإحالتهم إلى النيابة العامة ثم المحاكمة الجنائية، وكلفت المحامي الأستاذ الدكتور حسام لطفي بأن يتابع مكتبه هذا الملف الذي أكد لي أن هذه الكتابات تشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، حيث تشكل سبا وقذفا عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ووجه نصيحة لكل من يتابعه: "التواصل الاجتماعي لا يكون بالإساءة والتجريح، وإلصاق التهم بالمشاهير للنيل منهم لابتزازهم أو فض الجمهور من حولهم.. وأعد جمهوري بأن أظل عند حسن الظن بي دائمًا، ولنتكاتف معًا لمواجهة التحرش بكل صوره، لأنه سلوك شاذ من نفوس مريضة تحتاج علاجا وجزاءً" .