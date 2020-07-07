إيهاب توفيق يبدأ اليوم تصوير أحدث أغانيه "هيه يا دنيا "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- الخليج 365:

يبدأ اليوم الثلاثاء، الفنان إيهاب توفيق، تصوير أحدث أغانيه "هيه يا دنيا".

وقال ماجد المصري، مدير أعماله لـ "الخليج 365": "التصوير سيتم في أحد المولات الشهيرة بمنطقة التجمع، ومن المقرر أن يتم التصوير خلال الأيام القادمة بأماكن أخرى متفرقة".

وأضاف "المصري": "الأغنية عن التفاؤل وحب الحياة، وهي من كلمات عوض بدوي، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع أحمد عادل".

وفي سياق اَخر، ينتظر إيهاب توفيق طرح كليب "زحمة الأيام" الذي صوره مع الثلاثي مصطفى قمر، وحميد الشاعري، وهشام عباس، وهو من كلمات الراحل سامح العجمي، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري".