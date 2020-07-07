"أحلى واحدة في الحياة".. ريم العدل تهنئ شيرين رضا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأت مصممة الملابس ريم العدل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الفنانة شيرين رضا، والتي تحتفل بعد أيام بعيد ميلادها. ونشرت "ريم" صورة تجمعهما، وعلقت: "عيد ميلاد أحلى واحدة في العالم والحياة، عيد ميلاد سعيد لأجمل إنسانة من برة وجوة شيكا، شيرين رضا". وتحتفل النجمة شيرين رضا، بعيد ميلادها الـ52، فهي من مواليد 12 يوليو 1986، وهي ابنة الفنان الكبير محمود رضا، والزوجة الأولى للنجم عمرو دياب، ووالدة ابنته "نور". ومن أشهر أعمالها "حسن اللول"، "نزوة"، "الفيل الأزرق"، "حجر جهنم"، "الضيف"، "الكويسين"، "تراب الماس"، وغيرها من الأعمال.

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