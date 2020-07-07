تعرف على موعد ومكان تشييع جثمان والدة حمادة هلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان حمادة هلال إن والدته توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأكد "هلال" أن صلاة الجنازة على والدته في تمام الثانية ظهرا، وستدفن في مقابر الرقابة الإدارية بطريق العين السخنة.

كان حمادة هلال قد نشر منذ أيام صورة تجمعه بوالدته، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مطالبا جمهوره بالدعاء لها.