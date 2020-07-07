وفاة والدة الفنان حمادة هلال بعد صراع مع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت، منذ قليل، والدة الفنان حمادة هلال، بعد صراع مع المرض، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ويشيع جثمانها ظهر اليوم بمقابر الأسرة.

وكشف المنتج وليد منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وفاة والدة "حمادة"، قائلا: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة النجم حمادة هلال، بعد صراع مع مرض السرطان، خالص التعازي للصديق والأخ حمادة هلال وأسرته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كان حمادة هلال قد طالب جمهوره بالدعاء لوالدته فى الأيام الماضية حيث نشر حسابه على إنستجرام، صورة مع والدته خلال أداء مناسك العمرة وعلق: "أسألكم الدعاء.. ‏يا رب اشفِ أمي.. يا رب ‏اشفِ أمى.. اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".