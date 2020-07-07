تراند اليوم : تصريح دفن رجاء الجداوي يفجر مفاجأة لأول مرة



فجر تصريح دفن الفنانة رجاء الجداوي مفاجأة لأول مرة، بعدما نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف عن عمرها الحقيقي والذي كان بخلاف ما يتم تداوله في الصحف والمواقع الإخبارية.

وتبين من تصريح الدفن العمر الحقيقى للفنانة رجاء الجداوى حيث تم تسجيل عمرها 86 عاما وليس كما تردد انها توفيت عن عمر يناهز 82 عاما.

واتضح ان ما ورد فى موسوعة ويكيبيديا من تاريخ الميلاد انه غير صحيح حيث انه كان مسجل بتاريخ 1938 ولكنها ووفقا لتصريح الدفع تكون من مواليد 1934.

كما كشف تصريح الدفن عن الرقم القومى الخاص بها ومحل اقامتها حيث تسكن فى 11 شارع الدقى بالجيزة.

وتوفيت رجاء الجداوي أول أمس الأحد داخل مستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، بعد رحلة علاج استمرت 43 يومًا، بعد إصابتها بفيروس أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، حيث تدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والأنبوبة الحنجرية ، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.





