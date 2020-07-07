كريم العمري يبدأ تصوير أولى مشاهده في حكايات بنات الجزء الخامس

بدأ الفنان كريم العمري صباح اليوم، الثلاثاء، تصوير أولى مشاهده ضمن أحداث الجزء الخامس من مسلسله الجديد "حكايات بنات".

يشار إلي ان تتناول أحداث المسلسل حياة أربعة فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة

وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن.

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يذكر أن الفنان كريم العمري كان حقق نجاحا كبيرا في الجزء الرابع من العمل بشخصية "مروان" الذي جسدها، ماجعله يتصدر تريندات السوشيال

ميديا وقت عرضه.

الجدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، رمزي لينر، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.