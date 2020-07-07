إيهاب توفيق يقدم التعازي لحماده هلال وفاة والدته

قدم المطرب ايها توفيق التعازي لصديقه المطرب حماده هلال في وفاة والدته، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "توفيق" عبر صفحته قائلا : "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة والدة الفنان حماده هلال رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان". وألهم أهلها الصبر والسلوان". ويذكر ان توفيت والدة الفنان حمادة هلال منذ قليل بعد صراعها مع مرض السرطان، وكانت دخلت المستشفى فى الأيام الماضية وتدهورت حالتها الصحية. شاهد

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