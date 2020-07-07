ناهد السباعي: التحرش جريمة ونرفض توجيه اللوم على الفتيات

علقت الفنانة ناهد السباعي على ظاهرة التحرش الجنسي التي انتشرت مؤخراً، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت ناهد خلال الصورة مع فتيات يرتدن ملابس مكتوب عليها ضد التحرش، وعلقت عليها قائلة : "التحرش جريمة و نرفض توجيه اللوم علي الفتيات المجني عليهن باعتبارهنمساهمات في ما وقع عليهن من اعتدائات".
وأضافت : "️مصر هي البلد الاولي علي العالم في التحرش الجنسي.. الخط الساحن ١٥١١٥ لابلاغ عن اي شكاوي خاصة بالتحرش والاغتصاب و العنف الأسرى".
ويشار إلي ان آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي مسلسل "النهاية"تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز.
وتدور أحداثه في في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.
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