خالد بسيوني يجوب البلاد الأوروبية ببرنامجه الجديد"الغربة"

أكد الإعلامي خالد بسيوني، أنه بصدد التجهيز الي برنامجه الجديد " الغربة" الذي يبدأ في تسجيله خلال شهر أغسطس القادم وسيعرض علي المحور

وأضاف "بسيوني" أنه برنامج اجتماعي يتناول فيه فكرة جديدة وموضوع أصبح

حديث السوشيال عن الجاليات العربية والإسلامية بالخارج وكيفية التعامل مع بعضهما البعض والانخراط داخل المجتمع الأوربي وطرق التعامل والتكيف في كل بلد .

يقدم خالد بسيوني في كل قطر وبلد اوربي يزورها عادات وتقاليد والجاليات العربية في هذه البلد وطرق التعايش والمعاملات اليومية وتقديم نماذج ناجحة للتعرف عليها في كل بلدة .

يذكر أن خالد بسيوني واحد من المشاهير المؤثرين علي السوشيال ميديا بموضوعاتهم الجذابة والتفاعل الجماهيري بارأئه وافكاره .