كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برفقة ابنته.. كريم العمري من كواليس تصوير المشهد الأول لـ"حكايات بنات 5" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان كريم العمري صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في هذه الصورة من اليوم الأول لكواليس تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" برفقة سيليا ابنته بالمسلسل.

وكتب كريم العمري قائلاً: "الحمدلله تصوير أول مشهد في مسلسل حكايات بنات 5، الجزء الخامس أنا وسيليا بنتي".

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وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "منور يا نجم وحشتنا جدًا منتظرين عرض المسلسل ".

يذكر أن الفنان كريم العمري قام بتجسيد شخصية النقيب هشام، أحد أبطال القوات المسلحة، من خلال مشاركته في مسلسل الاختيار، الذي تدور أحداثه حول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وشارك أيضًا في مسلسل "ونحب تاني ليه" بتجسيد دور الدكتور حازم الذي سيتزوج من يسرا التي تجسدها الفنانة تارا عماد، الذي تدور أحداثه فى إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.