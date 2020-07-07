وفاة والدة الفنان حمادة هلال

توفيت السيدة رجاء إبراهيم، والدة الفنان حمادة هلال، صباح اليوم الثلاثاء، في المركز الطبي العالمي، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

سيتم تشييع جثمان الفقيدة في تمام الساعة الواحدة ظهراً ليتم دفنها في مدافن العائلة الأسرة في طريق العين السخنة.

وكانت إشاعات قد تحدثت في الفترة الماضية حول إصابة والدة حمادة هلال بفيروس كورونا، إلا أن “هلال” أصدر بياناً نفى من خلاله هذه الإشاعات وأوضح أن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا وقال: “أمي تعالج من مرض السرطان لما يقرب من ثلاثة أعوام وأرجو من كل الجمهور الدعاء لها بالشفاء وعلى من يتداول الأخبار أن يتأكد من صحتها”، معبراً في الوقت نفسه عن انزعاجه من النظرة لمريض كورونا أنه معيب للشخص، ويجب الوقوف الى جانب مرضى كورونا لأن المرض ليس عيباً ولا وصمة عار لصاحبه.