شكرا لقرائتكم خبر عن "مو ضرورى" لـ ماجد المهندس تقترب من المليون الرابع فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب المطرب ماجد المهنددس من الـ 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب بأغنيته الجديدة "مو ضرورى" فى 5 أيام فقط، حيث تم طرحها يوم 2 يوليو الماضى، والأغنية من كلمات رامى العبودى، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين.

وكان المطرب ماجد المهندس، قد طرح مؤخرا كليب "يالى أحبك موت" فى عيد الفطر، وهي واحدة من أغنيات ألبوم " شهد الحروف"، والأغنية من كلمات الأمير فهد بن خالد، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد عادل، وإخراج الكليب وليد ناصيف، وتم تصويرها بدبي لمدة ثلاثة أيام .

ويشمل ألبوم ماجد المهندس الجديد 10 أغانى متنوعة من ضمنهم أربع أغانى من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر، في تعاون شعاره الطرب والأصالة على أن تطرح أول 4 أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقي الأغاني حسب خطة طرح أعدتها الشركة المنتجة للترويج للألبوم، والأغنيات الأربعة هى "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن ، "ياللي أحبك موت" كلمات فهد بن خالد، "جفن الليل" كلمات بدربن عبدالمحسن " لحظة هواي" كلمات دايم السيف.

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وقد تولى كتابة الأغنيات نخبة من أهم شعراء العالم العربي و من أبرزهم بدر بن عبد المحسن و سعود بن عبدالله و خالد المريخي ويوسف الشطي وفهد بن خالد ودايم السيف .