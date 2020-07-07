شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أغنية جديدة لـ مصطفى قمر بتوقيع عمرو المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب مصطفى قمر لأول مرة مع الشاعر الغنائى عمرو المصرى فى أغنية جديدة تحمل طابع رومانسى، وهى من ألحان على نور، ولَم يستقر على اسمها حتى الآن، حسبما أكد مؤلف الأغنية عمرو المصرى لـ"الخليج 365"، معلقا :"مصطفى قمر صوت قوى ومميز، وأتمنى أن نحقق نجاحا كبيرا معا عقب طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة".

من ناحية أخرى انتهى النجم مصطفي قمر من تسجيل جميع أغانى ألبومه الجديد، والذى يحمل اسم"لمن يهمه الأمر 2"، المقرر طرحه فى نهاية شهر يوليو الجارى، ويضم الألبوم 7 أغنيات فقط، وتعاون قمر فيه مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

وكان مصطفي قمر قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهي الأغنية الرسمية للألبوم الذي طرحه منذ فترة، من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

يذكر أن قمر انتهى من تصوير أغنية من عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.