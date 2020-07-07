أول تعليق من كيم كاردشيان على ترشح زوجها للرئاسة الأميركية

متابعة بتجــــــــــرد: بعد إعلان زوجها ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المقبلة في أميركا، سارعت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان إلى دعم كانييه ويست عن طريق إعادة نشر تغريدته التي أعلن فيها الخبر على موقع تويتر، مصحوبة بعلم أميركا.

وأعلن في وقت سابق مغني الراب عن نيته الترشح للرئاسة وكتب في تغريدة “يجب أن ندرك الآن وعد أميركا بالثقة بالله وعلينا توحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا، أترشح لرئاسة الولايات المتحدة 2020”.

يذكر بأن النجم العالمي سبق وأعلن في العام 2016 عن رغبته في الترشح أيضاً لكن زوجته عارضت اقتراحه حينها، موضحة أن السبب وراء رفضها خشيتها أن تتلقى مصير ميلانيا ترامب عن طريق نشر الصور العارية لها من جديد.

وقالت حينها: “انظر إلى كل الأشياء الفظيعة التي يفعلونها لميلانيا ترامب، ويقومون بعرض الصور العارية لها، سأقول لكانييه، أنت تعرف نوع الصور التي سينشروها لي”.

وإلى الآن لم يتضح بعد ما إذا كان كانييه سيطلق حزبا سياسيا خاصا به من أجل تحقيق حلمه بالرئاسة أم سينضم إلى أحد الأحزاب الكبرى.