شاهدوا جديد مايا دياب الآن على يوتيوب

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أيام على طرح أغنيتها الجديدة “نهارنا وردي” عبر المنصات الموسيقية الكبرى، أطلقت النجمة اللبنانية مايا دياب فيديو الأغنية عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”. وكانت مايا دياب قد قدمت الأغنية للمرة الأولى في برنامج “ضحك ولعب وجد” حيث غنتها بطريقة مباشرة خلال الحلقة. وأغنية “نهارنا وردي” باللهجة المصرية وتتميز بالإيقاع الشرقي الراقص الذي تتميّز مايا دائمًا في تقديمه، وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد.

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