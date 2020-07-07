نجوى كرم تُغرّد عن المحبّة..

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، تحدّثت فيها عن المحبّة من وجهة نظرها.
وكتبت نجوى كرم في تغريدتها: “المحبّة ما بتتباها ولا بتنتفخ.. ما بتتعب ولا بتزعل.. ما بتكره ولا بتحقد.. ما بتتعب ولا بتتأفّف”.
ونالت تغريدة نجوى تفاعلًا ملحوظًا من متابعيها الذين وافقوها في رأيها وأعربوا عن محبّتهم الكبيرة لها.
على صعيد آخر، ينتظر جمهور نجوى كرم طرح أغنيتها الجديدة التي أعلنت عن استعدادها لإصدارها مؤخرًا، كما كشف رئيس الهيئة التنفيذية في شركة “روتانا” الأستاذ سالم الهندي في تصريحات صحفية له أن نجوى تحضّر لألبوم غنائي جديد سيصدر في الفترة المقبلة مع روتانا.
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