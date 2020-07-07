نجوم هوليوود.. 10 مشاهير جمعتهم الدراسة قبل الأضواء

أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/7/7 12:31 م بتوقيت أبوظبي
كثيرا ما كانت توجد صداقات تجمع بين نجوم كبار بهوليوود قبل أن تعرفهم الشهرة، ويرجع هذا الأمر إلى أن كثيرا من تلك الصداقات كان أساسها المزاملة الدراسية بمختلف مراحل التعليم.
نستعرض في التقرير التالي أبرز نجوم ونجمات هوليوود الذين كانوا زملاء دراسة قبل نجاحهم الكبير بعالم الشهرة، بحسب مجلة "يو إس ويكلي"، والذين أتى على رأسهم كل من النجمة تراجي بي هينسون، التي كانت زميلة دراسة للنجم أنطوني أندرسون، في جامعة "هاورد".
وهناك أيضا النجمة مايا رودولف، وصديقتها المقربة جوينث بالترو، اللتان عزز من صداقتهما أن أبويهما كانا صديقين أيضا، وحين انتقال العائلتين للعيش بمدينة لوس أنجلوس، ارتادتا معا جامعة St. Augustine.
ومن النجوم الشباب بالقائمة كل من تيموثي شالميت، وأنسل إيلجورت، وهما من مواليد مدينة نيويورك، وذهبا معا في فترة الدراسة الثانوية لمدرسة LaGuardia High School of Music & Art.
وضمن القائمة أيضا جاءت النجمة نيكول كيدمان، وصديقتها المقربة النجمة ناعومي، اللتان ذهبتا معا للمدرسة نفسها، وهي مدرسة North Sydney Girls High School بمدينة سيدني الأسترالية.
وضمت قائمة مجلة "يو إس ويكلي" النجمين بن أفليك ومات ديمون، اللذين كانا صديقين منذ فترة الطفولة، ودرسا سويا في كل من مؤسسة Cambridge Rindge والمدرسة اللاتينية بمدينة كامبريدج بولاية ماساشوستس الأمريكية.
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