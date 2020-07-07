خلاف هيفا وهبي ومدير أعمالها يتصاعد والأولى تمنع عرض فيلمها “أشباح أوروبا”

تقدمت النجمة هيفا وهبي، بواسطة محاميها ياسر قنطوش، بطلب ايقاف فيلمها “أشباح أوروبا” لكل من نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية وجهاز المصنفات وذلك بسبب وجود قضايا متبادلة بينها وبين منتج الفيلم محمد وزيري، مدير أعمالها السابق.

أتى طلب إيقاف الفيلم بسبب عدم حصول بطلة العمل هيفا وهبي على أجرها من الشركة المنتجة لفيلم “أشباح أوروبا” خاصة ان هيفا كانت قد اتهمت محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيلاً عاماً، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

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ويواجه فيلم “أشباح أوروبا” مصيراً مجهولاً، بعدما صرّح أحد القائمين على الفيلم لـ”اليوم السابع” أن هيفا تطالب بعدم طرح الفيلم لحين الانتهاء من القضايا والحكم فيها.

وفي أول تعليق من محمد وزيري، الذي قام بنشر تصريحات على لسان مسؤول في غرفة صناعة السينما وذلك عبر “ستوري” انستغرام الخاص به، والتي أوضحت أن نقابة المهن التمثيلية والموسيقية التي تقدمت لها هيفا وهبي عن طريق وكيلها القانوني المحامي المصري ياسر قنطوش ليست جهة اختصاص لوقف الفيلم.

فيلم “أشباح أوروبا” بطولة هيفا وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، القصة لـ كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويعد التجربة الإخراجية الاولى للمخرج محمد حماقي.