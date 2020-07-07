مايا نصري تغادر بيروت الى “الزنزانة ٧”

استأنفت الفنانة مايا نصري تصوير فيلم “زنزانة ٧” بعد فترة توقف لأكثر من عام، أولاً بسبب ارتباط أبطاله باعمال آخرى، ثانياً بسبب انتشار فيروس كورونا ووقف كافة النشاطات الفنية.

في نفس السياق، نشرت “نصري” صورة لها، عبر حسابها على انستغرام، أثناء تواجدها في مطار رفيق الحريري الدولي، متوجهة الى القاهرة لاستكمال التصوير.

ثم نشرت صورة جديدة لها من موقع تصوير الفيلم حيث ظهرت بلوك الشخصية التي ستطل بها.

الفيلم متوقع عرضه في موسم عيد الأضحى القادم، يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم نذكر منهم: أحمد زاهر، نضال الشافعي، مايا نصري، عبير صبري، منة فضالي، ايهاب فهمي، أشرف عبد العزيز وغيرهم. تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.