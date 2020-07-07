لايف ستايلز ستوديوز تهنىء النجم البريطاني إلتون جون

هنأت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” النجم البريطاني إلتون جون بعد منحة “قرص فضي تذكاري” باسمه من قبل مؤسسة رويال مينت البريطانية.

وأعلنت دار صك العملة الملكية البريطانية عن تدشين سلسلة من العملات التي تحتفي “بأسطورة الموسيقى” ألتون جون، حيث صمم الفنان برادلي مورجان جوسنون صورة تعبيرية لجون من خلال رسم نظارته كبيرة الحجم التي يشتهر بها وقبعة مصنوعة من القش “مستوحاة من أحد أشهر الإكسسوارت التي يرتديها جون”.

وقال التون جون، ”إنه شرف عظيم أن يتم التكريم بهذه الطريقة”.

ومُنح “جون” لقب فارس في عام 1998 وهو ثاني شخصية فنية يتم الاحتفاء به بموجب سلسلة أساطير الموسيقى في هيئة صك العملة بعد فرقة كوين لموسيقى الروك.

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وسيطر النجم البريطاني على عالم البوب لخمسة عقود، مكتسبًا شهرة وضعته في مصاف أسماء بريطانية، مثل فريقي البيتلز، ورولنج ستونز والمغني ديفيد باوي.

كما اشتهر بحبه للملابس المبهرجة وأغاني الروك التي يكون للبيانو دور فيها والأغاني الشعبية.

وقدّم جون الذي بدأ يعزف البيانو وهو في الثالثة من عمره، توليفة غنائية أثبتت نجاحها وتجاوزت مبيعاتها 300 مليون نسخة، حيث مزج بين الأغاني الشعبية، مثل: “كاندل إين ذا ويند” و”يور سونج” و”جودباي يلو بريك رود” وأغاني روك صاخبة، مثلما فعل في أغنيات، مثل: “كروكودايل روك” و”بيني آند ذا جيتس”.

وفي عام 1997، أنشد جون أغنية “كاندل إين ذا ويند” خلال جنازة الأميرة البريطانية ديانا، وقدّم نسخة جديدة من الأغنية بعد تعديل الكلمات ليشير إلى أميرة القلوب الراحلة، وأصبحت الأغنية إحدى أكثر الأغنيات المنفردة تحقيقا للمبيعات في التاريخ.